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Янник Синнер — Тейлор Фритц: итальянец в сете от титула US Open — 2024

Янник Синнер — Тейлор Фритц: итальянец в сете от титула US Open — 2024
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В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, в котором итальянский теннисист Янник Синнер играет с американцем Тейлором Фритцем. Победу во втором сете одержал итальянский спортсмен со счётом 6:4. Первый сет также закончился победой Синнера (6:3). Таким образом, итальянец находится в сете от титула US Open — 2024. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		4
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

За всю карьеру на уровне ATP теннисисты провели между собой два очных матча. В счёте личных встреч равенство — 1-1.

Отметим, что Янник Синнер играет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца этот финал стал первым на этом уровне.

Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

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