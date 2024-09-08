Дмитрий Турсунов сравнил Арину Соболенко с Сереной Уильямс

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов оценил игру второй ракетки мира Арины Соболенко с выступлениями 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс.

«У Соболенко есть потенциал. Думаю, по количеству „Шлемов“ она не обгонит Серену, но может поднять уровень женского тенниса, потому что по физике схожа с Сереной, достаточно атлетична. При этом мне казалось, что она может играть ещё агрессивнее – в ещё более динамичный теннис, чем Серена.

Думаю, высокая конкуренция помогает и подстёгивает совершенствоваться ещё быстрее. У мужчин это произошло во времена Федерера. Когда появился Надаль, у Роджера игра стала более вариативной. Пришлось находить способы обыгрывать. На мой взгляд, у Арины сейчас первые 2-3 круга очень сложными становятся, только если она попадает на Осаку, Возняцки, Анисимову – тех девочек, которые могли бы обыграть её на ранних стадиях, – потому что на этом этапе она не показывает свой лучший теннис. В целом Арине всегда было тяжелее с теми, кто играет активно, у кого тяжёлый удар», – сказал Турсунов в студии BetBoom Tennis.