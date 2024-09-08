Янник Синнер стал победителем US Open — 2024

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов (45%). На счету Фритца 10 подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).

Отметим, что теперь счёт личных встреч — 2-1 в пользу Синнера.

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.