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Янник Синнер стал победителем US Open — 2024

Янник Синнер стал победителем US Open — 2024
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Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов (45%). На счету Фритца 10 подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).

Отметим, что теперь счёт личных встреч — 2-1 в пользу Синнера.

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

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