Первые сеяные, выигравшие первые два сета на US Open, выигрывали матч в 100% случаев

Первые сеяные, выигравшие первые два сета на Открытом чемпионате США, выиграли матч в 100% случаев (199 из 199 матчей). В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, в котором итальянский теннисист Янник Синнер играет с американцем Тейлором Фритцем. Победу в первом и втором сетах одержал лидер рейтинга ATP Синнер — 6:3, 6:4.
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«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Отметим, что Янник Синнер играет в финале на турнире «Большого шлема» второй раз в карьере, на Australian Open — 2024 он выиграл титул. Для Тейлора Фритца сегодняшний финал стал первым на этом уровне.
Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.
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