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Фото: Илон Маск на трибунах мужского финала US Open — 2024

Фото: Илон Маск на трибунах мужского финала US Open — 2024
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Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск посетил финал US Open — 2024. В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, в котором итальянский теннисист Янник Синнер играет с американцем Тейлором Фритцем.

Фото: Кадр из трансляции

В эти минуты Синнер и Фритц завершают третий сет. Первые два сета остались за итальянцем — 6:3, 6:4. На матче также присутствуют Мария Шарапова, Анна Калинская, Билли Джин Кинг, Джон Бон Джови и Мэтью Макконахи.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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