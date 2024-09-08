Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: поцелуй Янника Синнера и Анны Калинской после финала US Open — 2024

Фото: поцелуй Янника Синнера и Анны Калинской после финала US Open — 2024
Комментарии

15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и первая ракетка мира Янник Синнер поцеловались после победного для итальянца финала US Open — 2024. В финальном матче турнира Синнер в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составил $ 75 млн.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Фото: Кадр из трансляции

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

Напомним, Анна Калинская является девушкой итальянца. На матче она сидит в ложе Синнера. Ранее Анна посетила матчи Янника в полуфинале и четвертьфинале турнира.

Материалы по теме
Синнер завоевал титул на US Open! Анна Калинская болела за Янника на трибуне. LIVE!
Live
Синнер завоевал титул на US Open! Анна Калинская болела за Янника на трибуне. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android