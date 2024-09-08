Фото: поцелуй Янника Синнера и Анны Калинской после финала US Open — 2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и первая ракетка мира Янник Синнер поцеловались после победного для итальянца финала US Open — 2024. В финальном матче турнира Синнер в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составил $ 75 млн.

Фото: Кадр из трансляции

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

Напомним, Анна Калинская является девушкой итальянца. На матче она сидит в ложе Синнера. Ранее Анна посетила матчи Янника в полуфинале и четвертьфинале турнира.