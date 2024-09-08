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Янник Синнер стал третьим теннисистом, который смог выиграть два первых ТБШ в одном сезоне

Янник Синнер стал третьим теннисистом, который смог выиграть два первых ТБШ в одном сезоне
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог выиграть свои два первых турнира «Большого шлема» в одном сезоне после американского спортсмена Джимми Коннорса (1974 год) и аргентинца Гильермо Виласа (1977 год). Сегодня, 8 сентября, Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

В январе в Мельбурне состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором Синнер одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 6 6
6 		6 4 4 3
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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