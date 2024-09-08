Янник Синнер стал третьим теннисистом, который смог выиграть два первых ТБШ в одном сезоне

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог выиграть свои два первых турнира «Большого шлема» в одном сезоне после американского спортсмена Джимми Коннорса (1974 год) и аргентинца Гильермо Виласа (1977 год). Сегодня, 8 сентября, Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

В январе в Мельбурне состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором Синнер одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).