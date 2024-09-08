Янник Синнер стал третьим теннисистом, который смог выиграть два первых ТБШ в одном сезоне
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог выиграть свои два первых турнира «Большого шлема» в одном сезоне после американского спортсмена Джимми Коннорса (1974 год) и аргентинца Гильермо Виласа (1977 год). Сегодня, 8 сентября, Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
В январе в Мельбурне состоялся финальный матч Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором Синнер одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).
Australian Open (м). Финал
28 января 2024, воскресенье. 11:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
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3
Даниил Медведев
Д. Медведев
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