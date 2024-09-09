Янник Синнер ведёт со счётом 10:0 по личным встречам против американцев в 2024 году

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ведёт со счётом 10:0 по личным встречам против американских игроков в 2024 году. Также он ведёт со счётом 45:1 против игроков не из топ-10 в 2024 году (27:0 на харде). Единственное такое поражение Янник потерпел в 1/2 «Мастерса» в Монте-Карло от бывшей третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса.

Сегодня, 8 сентября, Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.