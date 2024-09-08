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Янник Синнер и Карлос Алькарас выиграли все титулы ТБШ на двоих в 2024 году

Янник Синнер и Карлос Алькарас выиграли все титулы ТБШ на двоих в 2024 году
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас на двоих выиграли все турниры «Большого шлема» в 2024 году. Сегодня, 8 сентября, в финальном матче US Open — 2024 Синнер в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Ранее Синнер стал обладателем Australian Open — 2024. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов турниров категории ATP в 2024 году.

Алькарас, в свою очередь, стал обладателем титулов «Ролан Гаррос» — 2024 и Уимблдона-2024. Напомним, во втором круге прошедшего US Open — 2024 21-летний Карлос Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.

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