Янник Синнер и Карлос Алькарас выиграли все титулы ТБШ на двоих в 2024 году

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас на двоих выиграли все турниры «Большого шлема» в 2024 году. Сегодня, 8 сентября, в финальном матче US Open — 2024 Синнер в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.

Ранее Синнер стал обладателем Australian Open — 2024. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов турниров категории ATP в 2024 году.

Алькарас, в свою очередь, стал обладателем титулов «Ролан Гаррос» — 2024 и Уимблдона-2024. Напомним, во втором круге прошедшего US Open — 2024 21-летний Карлос Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.