Знаменитый теннисист Андре Агасси вручил кубок чемпиона US Open — 2024 Яннику Синнеру

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси вручил кубок чемпиона US Open — 2024, итальянцу Яннику Синнеру. Сегодня, 8 сентября, Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

Он также стал третьим теннисистом в Открытой эре, который смог выиграть свои два первых турнира «Большого шлема» в одном сезоне после американского спортсмена Джимми Коннорса (1974 год) и аргентинца Гильермо Виласа (1977 год).