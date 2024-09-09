Ник Кирьос поддержал Тейлора Фритца после поражения в финале US Open

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал американца Тейлора Фритца после поражения в финале US Open — 2024. В матче за титул он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6, 5:7.

«Не опускай голову, чемпион. Какие пару недель, Тейлор. Стоит того, чтобы гордиться», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

Напомним, Тейлор Фритц, которому скоро исполнится 27 лет, стал вторым самым возрастным американским игроком в истории, впервые вышедшим в финал турнира «Большого шлема»