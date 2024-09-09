Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос поддержал Тейлора Фритца после поражения в финале US Open

Ник Кирьос поддержал Тейлора Фритца после поражения в финале US Open
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поддержал американца Тейлора Фритца после поражения в финале US Open — 2024. В матче за титул он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6, 5:7.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Не опускай голову, чемпион. Какие пару недель, Тейлор. Стоит того, чтобы гордиться», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

Напомним, Тейлор Фритц, которому скоро исполнится 27 лет, стал вторым самым возрастным американским игроком в истории, впервые вышедшим в финал турнира «Большого шлема»

Материалы по теме
Синнер взял последний «Шлем» сезона. В награду чемпион US Open получил поцелуй Калинской
Синнер взял последний «Шлем» сезона. В награду чемпион US Open получил поцелуй Калинской
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android