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Янник Синнер стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов ТБШ

Янник Синнер стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов ТБШ
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов турниров «Большого шлема» (2). Большее количество побед в титульных матчах ТБШ одержали серб Новак Джокович (24), испанец Рафаэль Надаль (22), испанец Карлос Алькарас (4) и швейцарец Стэн Вавринка (3).

Сегодня, 8 сентября, Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Помимо победы на US Open в нынешнем сезоне Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2024, в котором одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

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