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Янник Синнер стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов ТБШ

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов турниров «Большого шлема» (2). Большее количество побед в титульных матчах ТБШ одержали серб Новак Джокович (24), испанец Рафаэль Надаль (22), испанец Карлос Алькарас (4) и швейцарец Стэн Вавринка (3).

Сегодня, 8 сентября, Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Помимо победы на US Open в нынешнем сезоне Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2024, в котором одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).