Янник Синнер эмоционально высказался о победе на US Open — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу на Открытом чемпионате США — 2024. В финальном матче турнира Синнер в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.

«Испытываю облегчение. Ты работаешь ради таких трофеев, ради того, чтобы играть большие матчи на больших стадионах. Я так счастлив, что могу забрать кубок с собой домой. У меня были очень тяжелые поражения здесь. Против Карлоса с матчболом. В прошлом году против Зверева. Я всегда знал, что этот корт близок мне. Я просто старался продолжать свой путь и совершенствоваться. Работа не прекращалась. Мы заберём кубок с собой и отпразднуем сегодня вечером», — сказал Синнер после матча.

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.