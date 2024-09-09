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Янник Синнер эмоционально высказался о победе на US Open — 2024

Янник Синнер эмоционально высказался о победе на US Open — 2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу на Открытом чемпионате США — 2024. В финальном матче турнира Синнер в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Испытываю облегчение. Ты работаешь ради таких трофеев, ради того, чтобы играть большие матчи на больших стадионах. Я так счастлив, что могу забрать кубок с собой домой. У меня были очень тяжелые поражения здесь. Против Карлоса с матчболом. В прошлом году против Зверева. Я всегда знал, что этот корт близок мне. Я просто старался продолжать свой путь и совершенствоваться. Работа не прекращалась. Мы заберём кубок с собой и отпразднуем сегодня вечером», — сказал Синнер после матча.

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

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