Синнер — четвёртый теннисист, выигравший US Open и Australian Open на харде за сезон

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым теннисистом, который выиграл Australian Open и US Open в одном сезоне с тех пор, как эти турниры «Большого шлема» проводятся на харде. До итальянца этого добились серб Новак Джокович (трижды), швейцарец Роджер Федерер (трижды), швец Матс Виландер (в 1988 году). Сегодня, 8 сентября, Синнер стал чемпионом Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.