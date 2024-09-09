«Не знаю, сколько ещё она будет рядом». Синнер рассказал, кому посвятил титул US Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер посвятил титул US Open — 2024 своей тёте, которая испытывает проблемы со здоровьем.

«Последний период моей карьеры был непростым. Я люблю теннис, много тренируюсь ради таких моментов, но и за пределами корта есть жизнь. Я хочу посвятить этот титул своей тёте, потому что она нездорова. Не знаю, сколько ещё она будет рядом», — сказал Синнер после матча.

В финальном матче US Open — 2024 Синнер в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца. Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.