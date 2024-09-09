Третий раз в истории на всех ТБШ в году победу одержали игроки в возрасте 23 лет и младше

Третий раз в Открытой эре на всех турнирах «Большого шлема» в году победу одержали игроки в возрасте 23 лет и младше. В нынешнем сезоне победу на Australian Open и US Open одержал лидер рейтинга ATP первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. На момент побед ему было 22 и 23 года соответственно. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне сильнее всех оказывался бывшая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он выиграл эти ТБШ в возрасте 21 года.

Кому удавалось добиться этого достижения ранее:

1974 год: Australian Open — Джимми Коннорс (21), «Ролан Гаррос» — Бьорн Борг (18), Уимблдон — Джимми Коннорс (21), US Open — Джимми Коннорс (22).

1993 год: Australian Open — Джим Курье (22), «Ролан Гаррос» — Серхи Бругера (22), Уимблдон — Пит Сампрас (21), US Open — Пит Сампрас (22).