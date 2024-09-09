Фото: Янник Синнер с трофеем US Open
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил трофей US Open. В финальном матче турнира Синнер в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|4
|5
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.
Помимо победы на US Open в нынешнем сезоне Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2024, в котором одержал победу в пяти сетах над россиянином Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3). Итальянец стал пятым действующим теннисистом, в активе которого несколько титулов турниров «Большого шлема» (2).
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