Янник Синнер стал восьмым игроком, который выиграл US Open в качестве лидера рейтинга ATP

Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер стал восьмым спортсменом, который выиграл Открытый чемпионат США в качестве первой ракетки мира, после Джимми Коннорса (1974, 1976, 1978 годы), Джона Макинроя (1981,1984 годы), Ивана Лендла (1986, 1987 годы), Пита Сампраса (1996 год), Роджера Федерера (2004 — 2007 года), Новака Джоковича (2011, 2015 года), Рафаэля Надаля (2010, 2017 года).
Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.
Сегодня, 8 сентября, Синнер стал победителем Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.
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