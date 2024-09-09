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Янник Синнер стал восьмым игроком, который выиграл US Open в качестве лидера рейтинга ATP

Янник Синнер стал восьмым игроком, который выиграл US Open в качестве лидера рейтинга ATP
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Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер стал восьмым спортсменом, который выиграл Открытый чемпионат США в качестве первой ракетки мира, после Джимми Коннорса (1974, 1976, 1978 годы), Джона Макинроя (1981,1984 годы), Ивана Лендла (1986, 1987 годы), Пита Сампраса (1996 год), Роджера Федерера (2004 — 2007 года), Новака Джоковича (2011, 2015 года), Рафаэля Надаля (2010, 2017 года).

Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

Сегодня, 8 сентября, Синнер стал победителем Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-й номер рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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