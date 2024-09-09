Тейлор Фритц поделился первыми эмоциями после поражения в финале US Open — 2024
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12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц прокомментировал поражение в финале US Open — 2024. В матче за титул он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 3:6, 4:6, 5:7.
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
«Знаю, что мы долго ждём домашнего чемпиона. Мне жаль, что я не смог этого сделать. Я буду продолжать работать и, надеюсь, в следующий раз у меня получится», — сказал Фритц после матча.
Это 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне), а также второй турнир «Большого шлема», первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.
Напомним, Тейлор Фритц, которому скоро исполнится 27 лет, стал вторым самым возрастным американским игроком в истории, впервые вышедшим в финал турнира «Большого шлема».
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