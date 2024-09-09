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Янник Синнер стал 10-м игроком в истории с 23 и более победами в матчах ТБШ в сезоне

Янник Синнер стал 10-м игроком в истории с 23 и более победами в матчах ТБШ в сезоне
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В ночь с 8 на 9 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 12-м номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фритцем. Победу в трёх сетах — 6:3, 6:4, 7:5 — одержал Синнер, который и стал чемпионом турнира.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Этот матч стал 23-м по счёту, который Синнер выиграл на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. В активе итальянского теннисиста семь побед на Australian Open — 2024, пять на «Ролан Гаррос» — 2024, четыре на Уимблдоне-2024 и семь на US Open — 2024.

Янник Синнер стал 10-м игроком в Открытой эре, которому удалось добиться такого показателя. Ранее по 23 и более матча на турнирах «Большого шлема» в одном календарном году выигрывали Новак Джокович (шесть раз), Роджер Федерер (шесть раз), Рафаэль Надаль (пять раз), Энди Маррей (2016), Андре Агасси (1999), Пит Сампрас (1993), Матс Виландер (1988), Иван Лендл (1987) и Род Лейвер (1969).

Турнирная сетка US Open - 2024
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