Арина Соболенко и Янник Синнер повторили уникальное достижение Граф и Виландера на ТБШ

В ночь с 8 на 9 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем US Open — 2024 в мужском одиночном разряде, переиграв 12-го номера рейтинга ATP американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5. Днём ранее вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат США — 2024 женском одиночном разряде, в двух сетах победив шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

Примечательно, что Синнер и Соболенко ранее выиграли в одиночном разряде и первый из двух хардовых турниров «Большого шлема» в этом сезоне — Australian Open — 2024.

Это всего второй случай в истории, когда одна и та же пара игроков-одиночников выигрывает оба ТБШ в сезоне на харде (с 1988 года, когда на Открытом чемпионате Австралии сменили травяное покрытие на хард). Ранее в 1988 году это удалось Штеффи Граф из ФРГ и шведу Матсу Виландеру.