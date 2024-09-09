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Арина Соболенко и Янник Синнер повторили уникальное достижение Граф и Виландера на ТБШ

Арина Соболенко и Янник Синнер повторили уникальное достижение Граф и Виландера на ТБШ
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В ночь с 8 на 9 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем US Open — 2024 в мужском одиночном разряде, переиграв 12-го номера рейтинга ATP американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5. Днём ранее вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат США — 2024 женском одиночном разряде, в двух сетах победив шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Примечательно, что Синнер и Соболенко ранее выиграли в одиночном разряде и первый из двух хардовых турниров «Большого шлема» в этом сезоне — Australian Open — 2024.

Это всего второй случай в истории, когда одна и та же пара игроков-одиночников выигрывает оба ТБШ в сезоне на харде (с 1988 года, когда на Открытом чемпионате Австралии сменили травяное покрытие на хард). Ранее в 1988 году это удалось Штеффи Граф из ФРГ и шведу Матсу Виландеру.

Турнирная сетка US Open - 2024 (м)
Турнирная сетка US Open - 2024 (ж)
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