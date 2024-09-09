Арина Соболенко и Янник Синнер повторили уникальное достижение Граф и Виландера на ТБШ

В ночь с 8 на 9 сентября мск в Нью-Йорке первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал победителем US Open — 2024 в мужском одиночном разряде, переиграв 12-го номера рейтинга ATP американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5. Днём ранее вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат США — 2024 женском одиночном разряде, в двух сетах победив шестую в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|4
|5
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Примечательно, что Синнер и Соболенко ранее выиграли в одиночном разряде и первый из двух хардовых турниров «Большого шлема» в этом сезоне — Australian Open — 2024.
Это всего второй случай в истории, когда одна и та же пара игроков-одиночников выигрывает оба ТБШ в сезоне на харде (с 1988 года, когда на Открытом чемпионате Австралии сменили травяное покрытие на хард). Ранее в 1988 году это удалось Штеффи Граф из ФРГ и шведу Матсу Виландеру.
- 9 сентября 2024
-
02:07
-
01:45
-
01:01
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:39
-
00:35
-
00:34
-
00:26
-
00:21
-
00:13
-
00:05
- 8 сентября 2024
-
23:58
-
23:53
-
23:43
-
23:34
-
23:29
-
23:27
-
22:57
-
22:34
-
22:22
-
22:20
-
22:01
-
21:58
-
21:46
-
21:36
-
21:00
-
20:41
-
20:16
-
19:55
-
19:47
-
19:00
-
18:45
-
18:44