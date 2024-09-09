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Синнер — первый игрок в XXI веке, выигравший US Open после проигранного стартового сета

Синнер — первый игрок в XXI веке, выигравший US Open после проигранного стартового сета
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В ночь с 8 на 9 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 12-м номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фритцем. Победу в трёх сетах — 6:3, 6:4, 7:5 — одержал Синнер, который и стал чемпионом турнира.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

При этом свой турнирный путь на Открытом чемпионате США — 2024 итальянец начал с проигранного сета в матче 1-го круга со 140-й ракеткой мира американцем Маккензи Макдональдом — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Как сообщает OptaAce, это первый случай в XXI веке, когда будущий чемпион US Open начинает турнир с проигранной партии. За последние 50 лет Синнер стал третьим игроком, выигравшим титул на US Open в мужском одиночном разряде после проигранного первого сета на турнире, после Джона Макинроя (1981) и Патрика Рафтера (1998).

Турнирная сетка US Open - 2024 (м)
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