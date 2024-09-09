Синнер — первый игрок в XXI веке, выигравший US Open после проигранного стартового сета

В ночь с 8 на 9 сентября мск в Нью-Йорке завершился финальный матч US Open — 2024 в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и 12-м номером рейтинга ATP американцем Тейлором Фритцем. Победу в трёх сетах — 6:3, 6:4, 7:5 — одержал Синнер, который и стал чемпионом турнира.

При этом свой турнирный путь на Открытом чемпионате США — 2024 итальянец начал с проигранного сета в матче 1-го круга со 140-й ракеткой мира американцем Маккензи Макдональдом — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2.

Как сообщает OptaAce, это первый случай в XXI веке, когда будущий чемпион US Open начинает турнир с проигранной партии. За последние 50 лет Синнер стал третьим игроком, выигравшим титул на US Open в мужском одиночном разряде после проигранного первого сета на турнире, после Джона Макинроя (1981) и Патрика Рафтера (1998).