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Янник Синнер обратился к болельщикам после победы на US Open — 2024

Янник Синнер обратился к болельщикам после победы на US Open — 2024
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снял видеообращение к своим поклонникам после выигрыша US Open — 2024 — заключительного турнира «Большого шлема» в текущем сезоне.

«Привет всем! Янник здесь. Я просто хотел сказать спасибо каждому из вас за вашу поддержку. Она была невероятной в течение всех этих двух недель. Так приятно, что этот трофей со мной. Увидимся со всеми вами очень скоро», — сказал Синнер в видеоролике, опубликованном пресс-службой US Open.

В финальном матче Открытого чемпионата США — 2024 23-летний итальянец Янник Синнер обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5. При этом Синнер стал первым игроком в XXI веке, которому удалось стать чемпионом US Open, проиграв стартовый сет на турнире.

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