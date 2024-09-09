Синнер отреагировал на вопрос об Алькарасе, с которым он разделил победы на всех ТБШ-2024

Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал тот факт, что все турниры «Большого шлема» текущего сезона выиграли два игрока — он сам и 21-летний испанец Карлос Алькарас.

«Приятно видеть, что в спорте появляются новые чемпионы. Новое поколение, мы подталкиваем друг друга, пытаясь совершенствоваться. Очевидно, что есть много игроков, которых нам сначала нужно обыграть, чтобы играть против лучших игроков мира. В последнее время произошла пара неудач. Просто пытаюсь оставаться сфокусированным на своём собственном пути», — приводит слова Синнера ESPN.

Янник Синнер стал победителем двух турниров «Большого шлема» на харде — Australian Open — 2024 и US Open — 2024. Карлос Алькарас выиграл грунтовый «Ролан Гаррос» — 2024 и травяной Уимблдон-2024. При этом для обоих теннисистов эти победы на ТБШ стали дебютными.