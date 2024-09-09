Янник Синнер рассказал, где было труднее победить — на Australian Open или на US Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о том, какая из побед на турнирах «Большого шлема» далась ему труднее — на Australian Open — 2024 или на US Open — 2024.

«Я считаю, что на самом деле их нельзя сравнивать, потому что это разные обстоятельства, разное время года. Я считаю, что победа в Мельбурне стала своего рода облегчением, потому что, на мой взгляд, я работал ради этого, и ты никогда не знаешь, сможешь ли ты выиграть один турнир «Большого шлема» или нет, но когда ты выигрываешь один — знаешь, что потенциально можешь это сделать.

Здесь это было сложно, потому что обстоятельства перед турниром также были непростыми. Я чувствовал, что я расту, знаете, матч за матчем, и что в какой-то момент мой уровень уверенности становился все выше и выше. Всё было по-другому, потому что на этот раз на меня было больше, может быть, чуть больше давления, чем в Австралии. Я доволен тем, как я справился с этим. Да, я просто рад, что этот трофей со мной», — приводит слова Синнера пресс-служба US Open.

В сезоне-2024 Янник Синнер выиграл в одиночном разряде оба хардовых турнира «Большого шлема» — Открытые чемпионаты Австралии и США. Эти победы на ТБШ стали для 23-летнего теннисиста первыми в карьере.