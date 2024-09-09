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Янник Синнер отреагировал на вопрос о влиянии допингового скандала на его игру на US Open

Янник Синнер отреагировал на вопрос о влиянии допингового скандала на его игру на US Open
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как повлиял допинговый скандал с его участием на его игру на US Open — 2024. По итогам Открытого чемпионата США по теннису итальянец стал его победителем.

«Трудно описать всё, потому что я, моя команда и близкие мне люди знают, через что я прошел в последние месяцы. Это было не за неделю до турнира. Это были месяцы. Знаете, в этот момент, как я уже говорил ранее, я всегда стараюсь закрыться от людей и понять, что произошло, а затем пытаюсь принять это определенным образом. Когда начинается работа, я тоже стараюсь получать удовольствие. Очевидно, что мне было очень трудно получать удовольствие в определённые моменты. Кроме того, раньше я вёл себя или ходил по корту на определённых турнирах не так, как сейчас, поэтому те, кто знает меня лучше, знают, что что-то было не так.

Но во время этого турнира я постепенно начал заново чувствовать себя немного лучше как личность. На самом деле не имеет значения, каков был результат. Так что этот турнир, безусловно, немного помог мне. Да, так что сейчас хорошо иметь небольшое количество свободного времени, немного отдохнуть, а затем снова продолжить играть на турнирах в Китае», — приводит слова Синнера пресс-служба US Open.

Летом 2024 года Янник Синнер стал фигурантом допингового скандала — как стало известно, весной его допинг-пробы показали наличие в крови спортсмена запрещённых веществ. По итогам рассмотрения дела спортсмен был оправдан. Вину за попадание допинга в его организм Синнер возложил на своего массажиста, заявив, что это было случайностью.

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