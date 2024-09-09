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Янник Синнер — об ощущениях от победы: работаем ради таких трофеев

Янник Синнер — об ощущениях от победы: работаем ради таких трофеев
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, как ощущается победа на US Open.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

— После всего, что вы пережили в эмоциональном плане, победа ощущается как облегчение? Насколько истощающими были эти последние несколько недель?

— Это такое облегчение. Мы работаем ради таких трофеев. Я так счастлив, что могу забрать его домой. У меня были очень тяжелые поражения здесь. Против Карлоса с матчболом. В прошлом году против Зверева. Я всегда знал, что на этом корте я могу выиграть. Я просто старался продолжать идти и совершенствоваться. Работа не прекращалась. Мы отпразднуем сегодня вечером, — сказал Синнер в интервью после финальной встречи турнира.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата США — 2024 23-летний итальянец Янник Синнер обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5. При этом Синнер стал первым игроком в XXI веке, которому удалось стать чемпионом US Open, проиграв стартовый сет на турнире.

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