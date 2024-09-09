Соболенко осталась второй ракеткой мира в обновлённом рейтинге WTA, Гауфф покинула топ-3

Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 13-е место. Также в топ-20 находятся Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер (17).
Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек. На второй строчке белоруска Арина Соболенко, на третью строчку поднялась американка Джессика Пегула.
Рейтинг WTA от 9 сентября:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 885 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8716.
3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871.
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398.
6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983.
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980.
8 (12). Эмма Наварро (США) — 3810.
9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631.
10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515...
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803.
14 (15). Анна Калинская (Россия) — 2772.
15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2720…
17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2571…
23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153…
25 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021…
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…
36 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1517...
42 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308…
68 (75). Эрика Андреева (Россия) — 932…
79 (81). Анна Блинкова (Россия) — 861.
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