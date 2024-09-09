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Соболенко осталась второй ракеткой мира в обновлённом рейтинге WTA, Гауфф покинула топ-3

Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 13-е место. Также в топ-20 находятся Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер (17).

Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек. На второй строчке белоруска Арина Соболенко, на третью строчку поднялась американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA от 9 сентября:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 885 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8716.

3 (6). Джессика Пегула (США) — 6220.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871.

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398.

6 (3). Кори Гауфф (США) — 4983.

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980.

8 (12). Эмма Наварро (США) — 3810.

9 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3631.

10 (9). Мария Саккари (Греция) — 3515...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803.

14 (15). Анна Калинская (Россия) — 2772.

15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2720…

17 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 2571…

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153…

25 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021…

31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778…

36 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1517...

42 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308…

68 (75). Эрика Андреева (Россия) — 932…

79 (81). Анна Блинкова (Россия) — 861.

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