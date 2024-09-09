Синнер выиграл US Open, Роналду принёс победу Португалии. Главное к утру

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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем US Open — 2024, обыграв в финальном матче турнира 12-го номера рейтинга ATP американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5, во 2-м туре Лиги наций очередной гол Криштиану Роналду помог сборной Португалии обыграть Шотландию, нападающий Артём Дзюба высказался о скандальной ситуации, произошедшей между ним и футболистом «Амкала» Антоном Карповым на любительском турнире, который проходил 7 сентября.

1. Янник Синнер стал победителем US Open — 2024.

2. Гол Роналду принёс Португалии победу в матче с Шотландией в Лиге наций УЕФА.

3. Артём Дзюба высказался о конфликте с игроками «Амкала».

4. Стало известно, при каком условии «Реал» может приобрести Холанда.

5. Испания в гостях разгромила Швейцарию в матче Лиги наций УЕФА.

6. Арина Соболенко и Янник Синнер повторили уникальное достижение Граф и Виландера на ТБШ.

7. Болельщики «Амкала» скандировали оскорбления в адрес Дзюбы на матче Медиалиги.

8. Соболенко осталась второй ракеткой мира в обновлённом рейтинге WTA, Гауфф покинула топ-3.

9. Паралимпиада-2024 в Париже официально завершена.

10. Криштиану Роналду забил рекордному количеству сборных, больше всех — Люксембургу.

11. Контракт россиянина Кочеткова попал в топ-10 самых выгодных в НХЛ по версии Daily Faceoff.

12. Сергей Семак оценил дебют Александра Соболева в товарищеском матче «Зенита» с «Кайратом».