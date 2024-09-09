Джокович потерял две позиции в рейтинге ATP после US Open, Медведев — лучший из россиян

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает пятую строчку. Андрей Рублёв расположился на шестой позиции, Карен Хачанов опустился на одно место, переместившись с 22-й на 23-ю строчку. Роман Сафиуллин улучшил своё положение. Теннисист поднялся с 57-го на 56-е место. Павел Котов опустился на одну строчку, теперь он занимает 61-ю строчку.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторым стал немец Александр Зверев, третью строчку сохранил испанец Карлос Алькарас. Новак Джокович опустился на четвёртую позицию.

Рейтинг АТР от 9 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180.

2 (4). Александр Зверев (Германия) — 7075.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690.

4 (2). Новак Джокович (Сербия) — 5560.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4645.

7 (12). Тейлор Фритц (США) — 4060.

8 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060.

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010.

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3965.

…

23 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1930…

56 (57). Роман Сафиуллин (Россия) — 915…

61 (60). Павел Котов (Россия) — 864…

116 (99). Аслан Карацев (Россия) — 508.

Напомним, итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Открытого чемпионата США — 2024, который завершился сегодня, 9 сентября.