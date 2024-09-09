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Синнер целовал Калинскую и подписывал шляпы, Тейлор Свифт зажигала на трибуне. Фото финала

8 сентября в Нью-Йорке состоялся финал Открытого чемпионата США, в котором первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл американца Тейлора Фритца. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 16 минут. За это время Синнер сделал шесть эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов (45%). На счету Фритца 10 подач навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи (29%).

На трибунах присутствовала девушка Синнера, российская теннисистка Анна Калинская. Также за матчем наблюдали Тейлор Свифт, Илон Маск, Эдди Редмэйн и другие знаменитости.

Лучшие фото с матча Синнер — Фритц в финале US Open — в фотоподборке «Чемпионата».

Отметим, что Фритц и Синнер встречались в третий раз, счёт 2-1 в пользу итальянца.