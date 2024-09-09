Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер опубликовал пост по итогам удачного выступления на US Open — 2024

Янник Синнер опубликовал пост по итогам удачного выступления на US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер подвел итоги своего выступления на US Open — 2024, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях. Ранее он стал победителем Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-го номера рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Спасибо, Нью-Йорк!!! Для меня особая часть выиграть свой второй титул «Большого шлема» здесь после двух замечательных недель. Спасибо за всю поддержку, это так много значит для меня. Я хочу сказать, что очень люблю этот вид спорта. Сейчас у меня есть время насладиться этим моментом с командой и семьёй, прежде чем мы вернёмся на корт, чтобы удачно выступить в конце сезона. Работа ни на минуту не останавливается, мы продолжим бороться», — написал Синнер на личной странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Синнер взял последний «Шлем» сезона. В награду чемпион US Open получил поцелуй Калинской
Синнер взял последний «Шлем» сезона. В награду чемпион US Open получил поцелуй Калинской
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android