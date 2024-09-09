Янник Синнер опубликовал пост по итогам удачного выступления на US Open — 2024

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер подвел итоги своего выступления на US Open — 2024, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях. Ранее он стал победителем Открытого чемпионата США — 2024. В финальном матче турнира представитель Италии в трёх сетах обыграл 12-го номера рейтинга ATP американца Тейлора Фритца. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:5.
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«Спасибо, Нью-Йорк!!! Для меня особая часть выиграть свой второй титул «Большого шлема» здесь после двух замечательных недель. Спасибо за всю поддержку, это так много значит для меня. Я хочу сказать, что очень люблю этот вид спорта. Сейчас у меня есть время насладиться этим моментом с командой и семьёй, прежде чем мы вернёмся на корт, чтобы удачно выступить в конце сезона. Работа ни на минуту не останавливается, мы продолжим бороться», — написал Синнер на личной странице в социальных сетях.
- 9 сентября 2024
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