Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на US Open — 2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на US Open — 2024. В финале мужского одиночного разряда он обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

Карлос Алькарас в своём аккаунте в соцсети X разместил пост с итальянским спортсменом с официального аккаунта US Open Tennis и подписал его словами: «Янник Синнер, поздравляю! Ты заслужил всё это! Наслаждайся моментом!», добавив эмодзи «кубок».

Отметим, что титул US Open — 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне).Также это второй победный турнир «Большого шлема» для итальянца, первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.