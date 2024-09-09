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Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на US Open — 2024

Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на US Open — 2024
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на US Open — 2024. В финале мужского одиночного разряда он обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Карлос Алькарас в своём аккаунте в соцсети X разместил пост с итальянским спортсменом с официального аккаунта US Open Tennis и подписал его словами: «Янник Синнер, поздравляю! Ты заслужил всё это! Наслаждайся моментом!», добавив эмодзи «кубок».

Отметим, что титул US Open — 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне).Также это второй победный турнир «Большого шлема» для итальянца, первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.

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