Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на US Open — 2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на US Open — 2024. В финале мужского одиночного разряда он обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7
|
|4
|5
Карлос Алькарас в своём аккаунте в соцсети X разместил пост с итальянским спортсменом с официального аккаунта US Open Tennis и подписал его словами: «Янник Синнер, поздравляю! Ты заслужил всё это! Наслаждайся моментом!», добавив эмодзи «кубок».
Отметим, что титул US Open — 16-й титул для Синнера в карьере (шестой в сезоне).Также это второй победный турнир «Большого шлема» для итальянца, первый — на US Open. Кроме того, Синнер выиграл шесть из шести финалов в 2024 году.
- 9 сентября 2024
-
11:52
-
11:49
-
11:24
-
11:05
-
10:54
-
10:50
-
10:38
-
10:33
-
10:23
-
10:12
-
10:02
-
09:52
-
09:51
-
09:21
-
08:45
-
08:30
-
07:17
-
05:13
-
04:37
-
04:15
-
03:54
-
03:39
-
03:16
-
02:29
-
02:07
-
01:45
-
01:01
-
00:53
-
00:46
-
00:45
-
00:39
-
00:35
-
00:34
-
00:26
-
00:21