Новак Джокович поздравил Янника Синнера с победой на US Open — 2024
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате США — 2024. Напомним, в финале US Open Синнер обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|7
|
|4
|5
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
«Поздравляю!» — написал Новак на своей странице в соцсетях на итальянском языке.
«Бравооооо, Янник», — так Джокович прокомментировал пост Синнера о победе.
23-летний Янник Синнер выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере. В начале 2024 года он победил на Открытом чемпионате Австралии. По итогам US Open Синнер укрепил лидерство в мировом рейтинге АТР, и имеет преимущество в 4105 очков над ближайшим преследователем немцем Александром Зверевым.
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