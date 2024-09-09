Новак Джокович поздравил Янника Синнера с победой на US Open — 2024

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате США — 2024. Напомним, в финале US Open Синнер обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

«Поздравляю!» — написал Новак на своей странице в соцсетях на итальянском языке.

«Бравооооо, Янник», — так Джокович прокомментировал пост Синнера о победе.

23-летний Янник Синнер выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере. В начале 2024 года он победил на Открытом чемпионате Австралии. По итогам US Open Синнер укрепил лидерство в мировом рейтинге АТР, и имеет преимущество в 4105 очков над ближайшим преследователем немцем Александром Зверевым.