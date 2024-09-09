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Новак Джокович поздравил Янника Синнера с победой на US Open — 2024

Новак Джокович поздравил Янника Синнера с победой на US Open — 2024
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил итальянца Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате США — 2024. Напомним, в финале US Open Синнер обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Поздравляю!» — написал Новак на своей странице в соцсетях на итальянском языке.

«Бравооооо, Янник», — так Джокович прокомментировал пост Синнера о победе.

23-летний Янник Синнер выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере. В начале 2024 года он победил на Открытом чемпионате Австралии. По итогам US Open Синнер укрепил лидерство в мировом рейтинге АТР, и имеет преимущество в 4105 очков над ближайшим преследователем немцем Александром Зверевым.

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