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«У меня слабость к рыжим». Борис Беккер высказался о победе Синнера на US Open — 2024

«У меня слабость к рыжим». Борис Беккер высказался о победе Синнера на US Open — 2024
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший теннисист, экс первая ракетка мира Борис Беккер поздравил итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на US Open — 2024. В финале мужского одиночного разряда он обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Вперёд, Янник! Твои сила духа, смелость и желание быть лучшим среди лучших — краеугольный камень твоего успеха здесь, на US Open! Ты уже вошёл в историю, став первым итальянцем, который выиграл этот турнир. После нескольких трудных месяцев, когда на карту было поставлено всё, твоя непоколебимая вера в правду имела решающее значение! Кстати, у меня слабость к рыжим… Отпразднуй это событие с близкими и наслаждайся триумфом!» — написал Беккер в своём аккаунте в социальных сетях.

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