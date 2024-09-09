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Андрей Ольховский высказался о победе Янника Синнера в финале US Open

Андрей Ольховский высказался о победе Янника Синнера в финале US Open
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу итальянца Янника Синнера на US Open — 2024. Напомним, в финале Синнер обыграл американца Тейлора Фритца.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Янник изначально был фаворитом. Он одержал заслуженную победу в финале US Open. Концовка для Синнера была относительно лёгкой. Он отыграл очень уверенно, несмотря на давление, которое было ещё до US Open в связи с допинговым скандалом. Синнер победил заслуженно, по игре», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23-летний Янник Синнер выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере. В начале 2024 года он победил на Открытом чемпионате Австралии. По итогам US Open Синнер укрепил лидерство в мировом рейтинге АТР и имеет преимущество в 4105 очков над ближайшим преследователем немцем Александром Зверевым.

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