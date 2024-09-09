Чемпионская гонка WTA, 9 сентября: Анна Калинская поднялась на 12-ю строчку

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг Чемпионской гонки. Анна Калинская и Дарья Касаткина обменялись позициями и стали 12-й и 13-й соответственно. Мирра Андреева опустилась на две строчки и занимает 20-е место.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом турнир WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября. На данный момент на Итоговый отобрались Ига Свёнтек и Арина Соболенко.

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8285 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7876.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981.

4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 4865.

5 (7). Джессика Пегула (США) — 4466.

6 (5). Кори Гауфф (США) — 3968.

7 (8). Эмма Наваро (США) — 3568.

8 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3178.

9. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3070.

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2686.

12 (13). Анна Калинская (Россия) – 2461.

13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2448...

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2156...

20 (18). Мирра Андреева (Россия) — 1973...

23 (25). Людмила Самсонова (Россия) — 1867...

25 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807...

27 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1643.

33 (33). Анастасия Потапова (Россия) — 1418...

68 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 643...

70 (75). Эрика Андреева (Россия) — 625...

79 (74). Анна Блинкова (Россия) — 603...

89 (88). Камилла Рахимова (Россия) — 494...

96 (94). Мария Тимофеева (Россия) — 438.