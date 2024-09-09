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Ольховский: Соболенко была фаворитом ещё до начала US Open, поэтому тут нет суперсенсации

Ольховский: Соболенко была фаворитом ещё до начала US Open, поэтому тут нет суперсенсации
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open — 2024. Напомним, в финале Соболенко обыграла шестого номера в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Арина — молодчина! Как и Синнер, Соболенко заслуженно победила. Она была одной из фавориток ещё до начала US Open, поэтому здесь нет суперсенсации. Соболенко просто подтвердила, что со Свёнтек находится в двойке лучших теннисисток мира. Всё заслуженно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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