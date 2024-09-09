Ольховский: Соболенко была фаворитом ещё до начала US Open, поэтому тут нет суперсенсации

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open — 2024. Напомним, в финале Соболенко обыграла шестого номера в рейтинге WTA американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.
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«Арина — молодчина! Как и Синнер, Соболенко заслуженно победила. Она была одной из фавориток ещё до начала US Open, поэтому здесь нет суперсенсации. Соболенко просто подтвердила, что со Свёнтек находится в двойке лучших теннисисток мира. Всё заслуженно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.
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