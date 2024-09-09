Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина: Синнер — первая ракетка мира по игре, он был сильнейшим на US Open

Веснина: Синнер — первая ракетка мира по игре, он был сильнейшим на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина высказалась о выступлении лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на US Open. Вчера он стал победителем турнира, в финале обыграв американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«По игре Янник был сильнейшим на US Open. По ходу турнира я слабо видела, что кто-то может его остановить, потому что Синнер уникальный, талантливый и резкий. Быстрый американский хард очень подходит Яннику по стилю игры. На этих двух неделях он показал потрясающую игру, несмотря на давление.

Все знают про неприятную историю с допингом и понимают, что Синнеру было непросто. В любом случае мы ещё узнаем, что там было. Может, будут какие-то новости от ВАДА. Но по объяснениям Янника для меня всё понятно.

Можно долго рассуждать, как бы сыграл Синнер, если бы в лучшей форме были Новак и Алькарас. Всё-таки Олимпиада наложила отпечаток на хардовую серию. Что Новак, что Карлос были явно уставшими. Конечно, у Янника было преимущество в том, что он посвежее. Но Синнер победил. Он первая ракетка мира в рейтинге и по игре», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Синнер взял последний «Шлем» сезона. В награду чемпион US Open получил поцелуй Калинской
Синнер взял последний «Шлем» сезона. В награду чемпион US Open получил поцелуй Калинской
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android