Веснина: Синнер — первая ракетка мира по игре, он был сильнейшим на US Open

Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина высказалась о выступлении лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на US Open. Вчера он стал победителем турнира, в финале обыграв американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5.
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«По игре Янник был сильнейшим на US Open. По ходу турнира я слабо видела, что кто-то может его остановить, потому что Синнер уникальный, талантливый и резкий. Быстрый американский хард очень подходит Яннику по стилю игры. На этих двух неделях он показал потрясающую игру, несмотря на давление.
Все знают про неприятную историю с допингом и понимают, что Синнеру было непросто. В любом случае мы ещё узнаем, что там было. Может, будут какие-то новости от ВАДА. Но по объяснениям Янника для меня всё понятно.
Можно долго рассуждать, как бы сыграл Синнер, если бы в лучшей форме были Новак и Алькарас. Всё-таки Олимпиада наложила отпечаток на хардовую серию. Что Новак, что Карлос были явно уставшими. Конечно, у Янника было преимущество в том, что он посвежее. Но Синнер победил. Он первая ракетка мира в рейтинге и по игре», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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