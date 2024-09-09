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Веснина: Соболенко заслужила победу на US Open, финал был гораздо зрелищнее мужского

Веснина: Соболенко заслужила победу на US Open, финал был гораздо зрелищнее мужского
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Российская теннисистка олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина прокомментировала победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open — 2024.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2024, суббота. 23:20 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Очень рада, что Арина победила на этом US Open. Она показала очень красивую, классную и мощную игру, как она это умеет. Финал был по-настоящему интересный, гораздо зрелищнее мужского. Арина — молодец! Она заслужила этот US Open. Как мне кажется, она должна была выиграть ещё в прошлом году, но тем эта победа ценнее. Соболенко прошла через сложный период, у неё был непростой год. Круто, что она завершила сезон турниров «Большого шлема» своей победой», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

26-летняя Арина Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

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