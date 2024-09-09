Даниил Медведев проиграл будущему чемпиону на пяти из шести последних ТБШ на харде и траве

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл будущему чемпиону на пяти из шести последних турниров «Большого шлема».

На Уимблдоне — 2023 россиянин уступил испанцу Карлосу Алькарасу , который впоследствии выиграл свой второй трофей ТБШ (3:6, 3:6, 3:6).

, который впоследствии выиграл свой второй трофей ТБШ (3:6, 3:6, 3:6). На US Open — 2023 он в титульной встрече не смог навязать борьбу сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 6:7, 3:6, позволив тому выиграть последний для себя на данный момент титул ТБШ.

— 3:6, 6:7, 3:6, позволив тому выиграть последний для себя на данный момент титул ТБШ. На Australian Open — 2024 в финале соревнований Медведев проиграл Яннику Синнеру , изначально ведя 2:0 по сетам — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

, изначально ведя 2:0 по сетам — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. На Уимблдоне — 2024 он, наоборот, неожиданно прошёл первую ракетку мира Синнера, но в полуфинале в четырёх сетах Даниил уступил будущему победителю Карлосу Алькарасу (7:6, 3:6, 4:6, 4:6).

На US Open — 2024 россиянин также уступил будущему победителю итальянцу Яннику Синнеру — 2:6, 6:1, 1:6, 4:6.

Отметим, что последний матч на харде и траве, в котором Даниил Медведев уступил не будущему чемпиону соревнований, случился на Australian Open — 2023, где россиянин в третьем круге неожиданно проиграл на тот момент 31-й ракетке мира американцу Себастьяну Корде (6:7, 3:6, 6:7).