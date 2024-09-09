Глава Федерации тенниса Италии: Кирьоса я не видел. Куда он делся?

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги иронично высказался об австралийце Нике Кирьосе, который активно критиковал первую ракетку мира Янника Синнера за допинговое дело, а также неоднозначно отзывался о девушке итальянца Анне Калинской.

«Я очень рад, даже больше, чем победе на Открытом чемпионате Австралии. Сегодня Синнер поставил всех на место. Кирьоса я не видел. Куда он делся? Он сбежал. Считаю, что на корте Янник преподал всем урок. Он выиграл два «Шлема» из четырёх. Алькарас выиграл два других «Шлема», мы ждём его в финале», — приводит слова Бинаги Corriere dello Sport.

Напомним, в финале US Open Синнер обыграл американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:4, 7:5. 23-летний итальянец выиграл второй турнир «Большого шлема» в сезоне и в карьере.