«Они не играли на ОИ». Ротенберг — о причинах успеха Синнера и Соболенко на US Open — 2024

Американский теннисный обозреватель Бен Ротенберг предположил, что на успех лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open — 2024 повлиял пропуск ими недавно прошедших Олимпийских игр в Париже.

«Напомню, оба чемпиона US Open — 2024 не играли на Олимпийских играх. Возможно, это не будет иметь такого большого значения в 2028 году, поскольку Олимпиада будет проходить на хардовых кортах США, но также напомню, что оба чемпиона US Open 1996 года (Пит Сампрас и Штеффи Граф) также пропустили Олимпиаду в Атланте, проводившуюся в том же году», — написал Ротенберг в своём аккаунте в соцсетях.

Отметим, что Олимпиада-2024 проходила в Париже (Франция) на кортах «Ролан Гаррос». В связи с маленьким перерывом между ОИ и хардовой частью сезона теннисистам пришлось быстро переключаться с одного покрытия на другое (с грунта на хард). В том числе из-за этого многие топ-игроки отказались от участия в Олимпийских играх и предпочли лучше подготовиться к американской серии, в том числе Янник Синнер и Арина Соболенко.