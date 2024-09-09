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Арина Соболенко проводит 200-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга WTA

Арина Соболенко проводит 200-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга WTA
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Сегодня, 9 сентября, Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко начала свою 200-ю неделю в качестве игрока топ-10 рейтинга WTA. В данный момент она является второй ракеткой мира, уступая лидеру, представительнице Польши Иге Свёнтек, всего 409 очков.

Впервые Соболенко поднялась в топ-10 рейтинга в январе 2019 года. В марте этого года Соболенко уже добилась важного достижения — она сумарно провела в топ-10 рейтинга 200 недель. Однако за это время она вылетала из «десятки». Теперь же белорусская теннисистка проводит 200-ю неделю в топ-10 подряд.

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open — 2024 она в двух сетах одолела американку Джессику Пегулу — 7:5, 7:5.

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