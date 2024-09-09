«Чувствую, будто подвёл многих людей». Тейлор Фритц — о поражении в финале US Open — 2024
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц высказался об эмоциях после финала US Open. Напомним, в матче за титул он уступил лидеру мирового рейтинга АТР итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6, 5:7.
US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
«Мне кажется, что американские болельщики давно хотят увидеть чемпиона у мужчин. Не знаю, я очень расстроен тем, как я играл. Чувствую, будто подвёл многих людей.
Когда я вышел на корт и услышал, как толпа сходит с ума, просто впитывал этот момент. Выхожу, чтобы сыграть свой матч на корте имени Артура Эша в финале US Open, об этом я мечтал всю свою жизнь. В тот момент я почти расчувствовался. Но был очень счастлив и готов наслаждаться моментом», — сказал Фритц на послематчевой пресс-конференции.
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