«Чувствую, будто подвёл многих людей». Тейлор Фритц — о поражении в финале US Open — 2024

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц высказался об эмоциях после финала US Open. Напомним, в матче за титул он уступил лидеру мирового рейтинга АТР итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6, 5:7.

«Мне кажется, что американские болельщики давно хотят увидеть чемпиона у мужчин. Не знаю, я очень расстроен тем, как я играл. Чувствую, будто подвёл многих людей.

Когда я вышел на корт и услышал, как толпа сходит с ума, просто впитывал этот момент. Выхожу, чтобы сыграть свой матч на корте имени Артура Эша в финале US Open, об этом я мечтал всю свою жизнь. В тот момент я почти расчувствовался. Но был очень счастлив и готов наслаждаться моментом», — сказал Фритц на послематчевой пресс-конференции.