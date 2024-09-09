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Ига Свёнтек проводит 120-ю неделю в качестве лидера рейтинга WTA, 150-ю — в топ-10

Ига Свёнтек проводит 120-ю неделю в качестве лидера рейтинга WTA, 150-ю — в топ-10
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Сегодня, 9 сентября, всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Польская теннисистка Ига Свёнтек проводит 150-ю неделю в качестве игрока топ-10 рейтинга, а 120 недель из этого числа – в качестве первой ракетки мира. В данный момент она выигрывает у ближайшей преследовательницы, второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко всего 409 очков.

Польская спортсменка впервые возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года. Лидирует по количеству недель под первым номером рейтинга WTA немецкая теннисистка Штеффи Граф. Она была первой ракеткой мира на протяжении 377 недель, второе место по этому показателю у Мартины Навратиловой из США – 332 недели, тройку сильнейших замыкает американка Серена Уильямс (319).

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