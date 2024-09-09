Тейлор Фритц — о финале US Open: думаю, что это можно повторить

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц заявил, что верит в то, что сможет выйти в финал турнира «Большого шлема» ещё раз. Напомним, в матче за титул US Open — 2024 он уступил лидеру мирового рейтинга АТР итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 4:6, 5:7.

«Самое главное, что я играл надёжно на турнире, но на своём уровне. Не думаю, что в какой-то момент мне казалось, что я играю невероятно. Меня обнадёживает, что я смог добиться этого результата, просто играя в надёжный теннис. Знаю, что ещё много возможностей для совершенствования.

Иногда мне требовалось некоторое время, чтобы достичь определённого результата, но как только получается, то обретаю большую уверенность в том, что смогу сделать это снова. Чувствую, что это можно повторить», — сказал Фритц на послематчевой пресс-конференции.