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Тейлор Фритц рассказал, как изменилась игра Янника Синнера с 2021 года

Тейлор Фритц рассказал, как изменилась игра Янника Синнера с 2021 года
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц рассказал, как изменилась игра итальянца Янника Синнера за три года. В 2021 году на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Фритц одержал уверенную победу. Напомним, в матче за титул US Open он уступил Синнеру со счётом 3:6, 4:6, 5:7.

US Open (м). Финал
08 сентября 2024, воскресенье. 21:15 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7
3 		4 5
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

«Да, я бы сказал, что он определённо немного улучшился с тех пор, как я обыграл его в двух сетах в Индиан-Уэллсе в 2021 году. Если сравнить с тем матчем, то сейчас его подача и движение намного сильнее. Тогда я мог хорошо играть на приёме, даже после первой подачи. Чувствовал, что могу набирать очки после его каждой первой подачи. Тогда было намного легче выполнить виннерс. А сейчас он стал намного быстрее, намного лучше двигается по углам», — сказал Фритц на послематчевой пресс-конференции.

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