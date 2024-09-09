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«Трудно победить самого хорошего парня». NIKE опубликовал новый слоган о победе Синнера

«Трудно победить самого хорошего парня». NIKE опубликовал новый слоган о победе Синнера
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Производитель экипировки Nike, лицом которого является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, поздравил своего амбассадора с победой на US Open — 2024. В честь этого события на официальной странице бренда в социальных сетях появился новый слоган, посвящённый Синнеру: «Трудно победить самого хорошего парня».

Фото: Nike

Отметим, что подобным образом с первой победой на турнирах «Большого шлема» Nike поздравлял и испанского теннисиста Карлоса Алькараса, когда он выиграл Уимблдон в 2023 году, в финале обыграв серба Новака Джоковича. Тогда испанцу посвятили слоган: «Не принадлежи к эпохе, начинай с себя».

Напомним, в 2020 году лидер рейтинга ATP Янник Синнер подписал 10-летний контракт с Nike. Сумма спонсорского соглашения при этом составляет € 150 млн. Также итальянец является лицом модного дома Gucci.

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