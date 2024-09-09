Бывший тренер Берреттини: допинг Синнера? Предоставьте факты, прежде чем говорить

Бывший тренер финалиста Уимблдона Маттео Берреттини, ныне работающий с французом Люка Ван Ашем, Винченцо Сантопадре высказался о допинг-истории итальянского теннисиста лидера рейтинга ATP Янника Синнера.

«Янник действительно великолепный игрок. У него есть генетический талант, но он также обладает способностью размышлять и сразу же применять задуманное на практике. Так что он умеет не только говорить, но и делать.

Дополнительные события вне корта могли дестабилизировать кого угодно, но Янник — боец, которого тяжело вывести из себя. Мне очень жаль, что многие инсайдеры и коллеги Янника бросили слова на ветер касательно допинга и не предоставили доказательств. Не очень приятная ситуация. Предоставьте факты, прежде чем говорить. Я считаю это довольно серьёзной проблемой. Но Янник держался и выглядел настоящим джентльменом на US Open», — приводит слова Сантопадре Tuttosport.

Напомним, 20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.